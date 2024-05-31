ŞOK aktüel ürünler kataloğu 29 Mayıs- 4 Haziran: ŞOK'ta güneş kremleri indirimde! İşte indirimli liste
ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta güneş kremlerinden koltuk takımlarına varıncaya kadar yüzlerce çeşit ürün indirimde olacak. Öte yandan süt, sinek ilacı, bebek bezi, toz ve sıvı deterjan gibi birçok üründe yeni indirim mevcut. İşte 29 Mayıs- 4 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 29 Mayıs'tan itibaren Smart led TV 6.999 TL, Elektrikli Süpürge 1.099 TL, bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi 195 TL'den satışa sunulacak. Öte yandan güneş koruyucu krem, sprey, saç kremi indirimde olacak. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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Garnier Çocuk/Yetişkin Güneş Kremi fiyatı: 425 TL
Celenes bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi: 195 TL
Nive Sun Koruma ve Nem Güneş Kremi spreyi fiyatı: 569 TL
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ŞOK 29 MAYIS- 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL
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Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL
Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL
Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL
Arko Suncare koruyucu sprey fiyatı: 399 TL
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