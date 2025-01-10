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        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak besinler hangileridir?

        Soğuk kış günlerinde hangi besinleri tüketerek ısınabilirsiniz?

        Kışın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sisteminizin zayıflaması aynı zamanda vücut ısınızla orantılıdır. Vücut ısınızın düşmesi ile birlikte hastalıklara yakalanma oranınız artar. Bazı besinleri tüketerek vücut ısınızı yükseltip bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:30
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        • 1

          Elbiseler, şortlar dolaplarda arka sıralara geçerken ön sıralar yünlü, kürklü kabanların ve insanın içini ısıtan kazakların oluyor. Bu değişime ayak uydurmak zor gelse de sağlıklı bir kış mevsimi geçirmek için mutlaka beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor.

        • 2

          KIŞIN SOĞUK GÜNLERİNDE İÇİNİZİ ISITACAK BESİNLER

          1. IHLAMUR

          Ihlamur; tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içerir. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendirir. Ihlamur terlemeyi de teşvik eder. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bir bitki. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.

        • 3

          2. ZENCEFİL

          ermojenik özelliğe sahip bir bitki kökü olan zencefili toz halinde çorbanıza, çayınıza, kurabiyelerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca zencefili çeşitli karışımlarda kullanarak, vücutta oluşmuş olan hipoterminin düzelmesine katkı sağlarken bağışıklık sisteminizi de destekleyebilirsiniz.

        • 4

          3. ZERDEÇAL

          Vücudu ısıtan bir diğer baharat olan zerdeçalı çorbalara, yemeklere ve salatalara ekleyebilirsiniz. Hatta sütünüze ekleyerek hazırlamış olduğunuz altın sütle, gün içinde enerjinizi artıracak güzel bir ara öğün yapabilirsiniz.

        • 5

          4. KARABİBER

          Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Bu durum metabolik hızı da artırır. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.

        • 6

          5. KIRMIZI ACI BİBER

          İçinde bulunan ve acı tadın kaynağı olan ‘kapsaisin’ maddesi daha fazla enerji harcamamızı sağlayarak vücut sıcaklığını arttırmaktadır. Dolayısıyla soğuk havalarda yemeklerinizi tatlandırmak için kullandığınız pul biberle vücut sıcaklığınızı dengede tutabilirsiniz.

        • 7

          6. KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

          Kansızlık (anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması ve enerji vermesi için her gün 1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.

        • 8

          7. YUMURTA

          Vücudun ısı dengesini kurmak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta demir yönüyle de zengindir. Farklı şekillerde tüketebileceğimiz yumurtayı, üzerine vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı olan karabiber ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz.

        • 9

          8. SALEP

          Kışın sevilen içeceklerinden olan salep, özellikle zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeleyici bir besin haline gelmektedir. Bir bardak salep yaklaşık 200 kalori olup ara öğün olarak tüketilebilir.

        • 10

          9. KIRMIZI PANCAR

          Vücudumuz kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda üretilen ısıyla vücut sıcaklığımız yükselmiş olur. Kök sebzelerden özellikle kırmızı pancar, vücut sıcaklığını arttırırken aynı zamanda güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemimizi de destekler. Kalorisi oldukça düşük olan pancarı salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

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