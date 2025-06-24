Sofyan Amrabat'a sürpriz talip: Eski hocası istiyor!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Faslı orta saha oyuncusu için İtalyan ekibi Atalanta devreye girdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Fiorentina'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'a sürpriz bir talip çıktı.
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Il Giorno'nun haberine göre; Atalanta, Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un takımdan ayrılması durumunda oluşan boşluğu Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat ile doldurabilir.
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Haberin devamında, Atalanta teknik direktörü Ivan Juric'in Verona'yı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Sofyan Amrabat'ın gelişiminde büyük katkı sağlaması ve İtalya Ligi'ni yakından tanıyor olması nedeniyle bu transferde önceliği Faslı futbolcuya vereceği kaydedildi.
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İKİ ADAY DAHA VAR
Öte yandan Atalanta'nın Amrabat'ın yanı sıra, Torino forması giyen Samuele Ricci ve Ivan Ilic'in adaylar arasında yer aldığını da ifade edildi.
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28 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Fenerbahçe formasıyla 26 lig maçına çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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