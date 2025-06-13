Sofyan Amrabat'a İtalya'dan talip!
Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat'a İtalya'dan talip çıktı. Serie A ekibi Atalanta, Amrabat'ı transfer listesine aldı. İşte detaylar...
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Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-Lacivertliler'in Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.
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Africafoot'un haberine göre Atalanta, Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ı transfer listesine ekledi.
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JURIC, AMRABAT İLE GÖRÜŞECEK
Haberde, Atalanta'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in, Verona'dan eski öğrencisi Amrabat ile yakın zamanda iletişime geçeceği belirtildi.
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Öte yandan Juric'in defans ve hücumu birbirine bağlayan, mücadeleci bir orta saha arayışında olduğu vurgulandı.
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GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma ile 43 maça çıkan 28 yaşındaki Faslı orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atıp 4 asist yaptı.
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