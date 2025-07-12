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        Haberler Magazin Sofia Vergara'nın memleketine heykeli dikildi - Magazin haberleri

        Sofia Vergara'nın memleketine heykeli dikildi

        Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara, doğduğu şehir Barranquilla'ya dikilen bir heykelle onurlandırıldı. Vergara, duygularını sosyal medyada paylaşarak bu anlamlı hediyeye teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 23:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 23:09
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        Memleketine heykeli dikildi
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        Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara, 53'üncü yaş günü, unutulmaz bir sürprizle kutlandı. Doğduğu şehir Barranquilla’daki nehir kıyısındaki yürüyüş yoluna Vergara'nın dev bir heykeli dikildi.

        Heykelde, Sofia Vergara yırtmaçlı ve askısız bir elbise içinde, el sallarken tasvir edildi. Bu çalışma, Kolombiyalı sanatçı Yuno Marquez ve altı genç heykeltıraş öğrencisi tarafından hazırlandı.

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        Sofia Vergara, kendisi için yapılan bu anlamlı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şöyle ifade etti; "Barranquilla’ya bu güzel hediye için teşekkür ederim. Hikâyemin, işimin ve hayallerimin, sevdiğim, saygı duyduğum ve özlediğim bu topraklarda böyle anlamlı bir iz bırakacağını hiç düşünmemiştim."

        Sofia Vergara, szölerine şöyle devam etti; "Barranquilla’ya neysem o olduğum için minnettarım. Başardığım her şeyi bu toprakların havasına, cesaretine ve neşesine borçluyum. Bu heykel sadece benim onuruma değil; ailemin, arkadaşlarımın ve her zaman yanımda olan Barranquilla halkının onurudur. Sizleri çok seviyorum."

        Öte yandan, 2023'te Kolombiyalı şarkıcı Shakira da memleketi Barranquilla’da, 21,3 metre uzunluğundaki dev bir heykelle onurlandırılmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sofia Vergara
        #Shakira

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