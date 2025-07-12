Sofia Vergara'nın memleketine heykeli dikildi

Kolombiyalı ünlü oyuncu Sofia Vergara, 53'üncü yaş günü, unutulmaz bir sürprizle kutlandı. Doğduğu şehir Barranquilla’daki nehir kıyısındaki yürüyüş yoluna Vergara'nın dev bir heykeli dikildi.

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Heykelde, Sofia Vergara yırtmaçlı ve askısız bir elbise içinde, el sallarken tasvir edildi. Bu çalışma, Kolombiyalı sanatçı Yuno Marquez ve altı genç heykeltıraş öğrencisi tarafından hazırlandı.

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Sofia Vergara, kendisi için yapılan bu anlamlı hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şöyle ifade etti; "Barranquilla’ya bu güzel hediye için teşekkür ederim. Hikâyemin, işimin ve hayallerimin, sevdiğim, saygı duyduğum ve özlediğim bu topraklarda böyle anlamlı bir iz bırakacağını hiç düşünmemiştim."

Sofia Vergara, szölerine şöyle devam etti; "Barranquilla’ya neysem o olduğum için minnettarım. Başardığım her şeyi bu toprakların havasına, cesaretine ve neşesine borçluyum. Bu heykel sadece benim onuruma değil; ailemin, arkadaşlarımın ve her zaman yanımda olan Barranquilla halkının onurudur. Sizleri çok seviyorum."

Öte yandan, 2023'te Kolombiyalı şarkıcı Shakira da memleketi Barranquilla’da, 21,3 metre uzunluğundaki dev bir heykelle onurlandırılmıştı. Fotoğraflar: Instagram