Siyasette “normalleşme” 2025 yılında da sürecek mi?

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak bayramlarını kutladı. Ardından 2 Mayıs’ta Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret etti. Erdoğan ise iade ziyareti 10 Haziran’da gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından parti içinden Özel’e “normalleşme” üzerinden eleştiriler yöneltildi. Ancak CHP Genel Başkanı sürecin devam edeceğini açıkladı.

“NORMALLEŞME" SÜRECİ 2025 YILINDA DEVAM EDECEK

İstanbul ve Ankara dahil 5 Büyükşehir ve Şişli Belediyesine SGK prim borçları dolayısıyla haciz başlatılması sonrasında da “normalleşme”nin sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre “normalleşme” süreci 2025 yılında da devam edecek.

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CHP Lideri Özel’in bayram cenaze ya da özel tarihlerde siyasi polemikleri/husumetleri kenara bıraktığını ve insani ilişkileri günlük siyasetten ayrı tuttuğunu belirten CHP’li kaynaklar muhalefet etmekten de geri kalmadıklarını söyledi.