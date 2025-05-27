Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp dizisinin 34. bölümü merak ediliyor. Dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Siyah Kalp dizisi final yapacak mı, bu hafta mı, ne zaman? İşte Siyah Kalp final bölümü hakkında bilgiler...