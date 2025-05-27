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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp final mi yapıyor? SHOW TV Siyah Kalp dizisi final mi yapacak, yeni bölüm ne zaman?

        Siyah Kalp final mi yapıyor, ne zaman bitecek?

        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in final yapıp yapmayacağı gündemdeki yerini aldı. Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi 34. bölümüyle bekleniyor. Peki, Siyah Kalp final mi yapıyor, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:30
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        • 1

          Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp dizisinin 34. bölümü merak ediliyor. Dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Siyah Kalp dizisi final yapacak mı, bu hafta mı, ne zaman? İşte Siyah Kalp final bölümü hakkında bilgiler...

        • 2

          SİYAH KALP FİNAL Mİ YAPIYOR?

          SHOW TV ekranlarında perşembe günü yayınlanacak Siyah Kalp dizisi sıradaki bölümde izleyenlerine veda edecek.

        • 3

          SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

          Siyah Kalp 34. bölüm ile ekranlara veda edecek. Final bölümü bu hafta 29 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

        • 4

          SİYAH KALP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Siyah Kalp'in 33. Bölümünde; Bütün riskleri göze alan Nuh ameliyattayken sevdikleri için de saatler geçmek bilmez. Herkes Sevilay ve Melek'e destek olmaya çalışır.

          Halil ve Hikmet arasındaki iş birliği sürerken Canan ve Bünyamin de Halil'in peşindedir.

        • 5

          Aralarında soğuk rüzgarlar esmesine rağmen Canan ve Bünyamin, Tahsinlere durumu belli etmemeye çalışır.

          Peri, Cihan'a yakın olmak için her yolu denemektedir. Amacına ulaşmak için sinsi planlar yapmaktan geri durmaz.

        • 6

          Sumru, nihayet bütün çocuklarıyla kavuşmuşken oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıyadır. Nuh ise yaşam mücadelesi verirken bile ailesine sevgisini belli edecektir.

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