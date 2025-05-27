'Siyah Kalp'e veda pastası

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, perşembe akşamı ekrana gelecek olan 34'üncü bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor.

REKLAM advertisement1

Çekimlerin tamamlanmasının ardından tüm ekip son set gününde bir araya geldi. Oyuncular ve kamera arkası tüm ekip veda pastası keserken birlikte bolca hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaşma anlarını neşeli hatıralara dönüştürdü. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikâyesi ve Kapadokya’nın büyüleyici manzaralarıyla dikkat çeken 'Siyah Kalp', final bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir veda sunacak.

'Siyah Kalp', final bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!