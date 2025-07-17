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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sivasspor'dan sakatlık açıklaması! - Futbol Haberleri

        Sivasspor'dan sakatlık açıklaması!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sol kanat oyuncusu Queensy Menig'in sağ diz ön çapraz bağlarında kopma, sol omuz AC ekleminde ise çıkık tespit edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:38 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:38
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        Sivasspor'dan sakatlık açıklaması!
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        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesi Sivas'ta sürdürülen hazırlıklar kapsamında gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sporcumuzun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve sol omuz AC ekleminde çıkık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Menig'e geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni edildi.

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