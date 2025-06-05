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        Haberler Gündem Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Sivas'ta iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinde yaşanan gaz kaçağı nedeniyle Sivas-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 23:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 23:49
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Ankara karayolu Polis Özel Harekat kavşağında meydana geldi.

        Ankara istikametine giden İ.Y. yönetimindeki otomobil ile kavşaktan havalimanı istikametine dönmek isteyen Y.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İ.Y. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y., S.Y., E.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Kaza sonrası otomobilde gaz kaçağı tespit edilmesi nedeniyle polis ekipleri tedbir amaçlı Sivas- Ankara kara yolu istikametini bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası, otomobilin çekiciyle kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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