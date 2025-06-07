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        Haberler Gündem Yavuz Vural 2 çocuk babasıydı! Sivas'tan 5. ölüm haberi | SON DAKİKA HABERİLERİ

        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!

        Sivas'ta, hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Yavuz Vural, kene ısırmasıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, on günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Keneden ölenlerin sayısı sadece Sivas'ta 5'e çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 10:46 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:18
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        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
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        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı.

        KENEYİ KENDİSİ ÇIKARTTI

        Yavaz Vural, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.
        Yavaz Vural, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.

        DHA'daki habere göre keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.

        SİVAS'TA 5'İNCİ CAN KAYBI

        Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        ACI ÜZERİNE ACI GELDİ

        Öte yandan 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.

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