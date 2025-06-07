Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde yaşayan Yavuz Vural'ın (38) vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı.

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KENEYİ KENDİSİ ÇIKARTTI Yavaz Vural, 38 yaşında ve 2 çocuk babasıydı. DHA'daki habere göre keneyi vücudundan kendi çıkaran Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

10 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Gölbaşı köyüne götürüldü.

SİVAS'TA 5'İNCİ CAN KAYBI Kent genelinde bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

ACI ÜZERİNE ACI GELDİ Öte yandan 4 gün önce koltuk altına kene yapışması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Ağcabal'ın (80), cenazesi de bugün yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde götürüldü.