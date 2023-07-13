ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ifade eden Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak yapılıyor" dedi.

"KARACİĞERİM İLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.