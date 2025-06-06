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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta tutuklanan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

        Şırnak'ta tutuklanan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

        Şırnak Valiliği, ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan tutuklanan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 00:31 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:31
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        Şırnak'ta tutuklanan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
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        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Haziran'da saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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