Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk resmi sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) veriyor. Filenin Efeleri, organizasyonun ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Geçen yıl lige erken veda eden ay-yıldızlı ekip, bu yıl daha iyi bir performans göstererek ilk maçtan itibaren kazanmayı hedefliyor. Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranı millilerin mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Efeleri sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele, Çin'in Xi'an kentinde oynanacak. Milliler, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve saati.
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SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sırbistan-Türkiye voleybol maçı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 15.30'da başlayacak.
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SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız’dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
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KADRO
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
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FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
11 Haziran 2025
TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
13 Haziran 2025
TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
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