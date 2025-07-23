Sırbistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sırbistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülkenin iletişimde, trafikte ve dijital ortamda kullandığı bazı özel kodlar mevcuttur. Sırbistan, bu bağlamdaki en popüler ülkeler arasındadır. Özellikle son dönemlerde en popüler Balkan ülkeleri arasına girmiştir. Sırbistan kültürel formlarının yanı sıra teknik bilgileriyle de sık araştırılan ülkelerden biridir. Peki Sırbistan’ın telefon kodu kaç? Plaka kodu ne ve para biriminin özellikleri nasıl? Sorularınızın yanıtlarını öğrenmek için yazının devamını okuyun…

SIRBİSTAN TELEFON KODU

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Sırbistan telefon kodu uluslararası olarak +381 olarak bilinir. Ülke dışından yapacağınız aramalarda bu kodu kullanmanız gerekir. Sırbistan içindeki kişilere doğru şekilde yönlendirimek için bu numaralar fayda sağlar. Yerel numara çevirerek iletişim sağlamak için ilgili kodu kullanabilirsiniz. Ancak Sırbistan içindeyseniz ve numarayı doğru şekilde çevirmek istiyorsanız bu kodu kullanmanıza gerek yoktur.

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SIRBİSTAN PARA BİRİMİ

Sırbistan para birimi de merak ettikleriniz arasında olabilir. Bu ülkede kullanılan resmi para birimini öğrenmek için bu başlığın devamını okuyabilirsiniz. İlgili para birimi Sırp Dinarı’dır. Kodu ve kısaltılması ise RSD’dir.

1 dinar 100 paraya bölünür.

Ülkedeki banknotlar çoğunlukla 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 ve 5.000 RSD değerlerindedir.

Döviz bozdurma işlemleri turistler arasında yaygındır.

Günlük kullanımda paraların alt birimleri çok yaygınlaşmamıştır. SIRBİSTAN PLAKA KODU Sırbistan plaka kodu SRB’dir. Trafikte herhangi bir zamanda SRB ismiyle gördüğünüz plakalı araçlar Sırbistan ülkesine kayıtlıdır. Ancak ülkeye kayıtlı olan araçların plakalarında şehir kodları da bulunur. Bunlardan en öne çıkanı Belgrad’dır ve BG şeklindedir. Plaka sistemi, Avrupa Birliği standartlarıyla benzerlik taşır. Sol kısımda mavi zemin üstünde SRB ülke koduyla öne çıkar. REKLAM SIRBİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? İlgili ülkeye ait internet alan adı uzantısı kullanıcılar tarafından “.rs” olarak anılır. Yani bir sitenin sonunda .rs uzantısını görüyorsanız bu sitenin Sırbistan’a ait olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bireysel kullanıcılar da dijital projelerinde bu uzantıyı kullanır. Ek olarak uluslararası markaların dahi zaman zaman bu uzantıdan destek aldığı bilinenler arasındadır. Yani “Sırbistan hangi alan adı uzantısı?” sorusunun cevabı “.rs”dir. SIRBİSTAN HAKKINDA BİLGİLER Sırbistan ülkesine ait teknik bilgilerin ve özel kodların yanı sıra şu özellikleri vardır; Ülkenin resmi adı, dünya genelinde Sırbistan Cumhuriyeti olarak bilinir.

Balkan Yarımadası’nda yer alır ve Avrupa’nın geçiş yolları üzerinde olduğundan coğrafi öneme sahiptir.

Ülkenin denize kıyısı yoktur.

Parlamenter demokrasiyle yönetilir.

Ülkenin başkenti Belgrad’dır.

Kiril, Latin ve Sırpça alfabelerinin bir arada kullanıldığı bir ülkedir.

Nüfusun büyük kısmı Sırp Ortadoks Hristiyan olsa da Müslüman, Katolik ve Protestanlar da vardır.

Karasal iklim hâkimdir.

Yazları günleri sıcak geçen ülke kışları oldukça soğuktur.

Ülkenin ekonomisi büyük ölçüde tarım, hizmet ve sanayiden kaynak alır. Gıda, tekstil ve işletme öne çıkan alanlar arasındadır.

Sırbistan, Eurovision yarışmasıyla popüler olan ülkeler arasındadır.

Ayrıca festival ve spor faaliyetleriyle de tanınır.

Ülkenin gece hayatı oldukça gelişmiştir.

Ülkenin priz sistemi Türkiye ile aynıdır.