Sinner, Wimbledon'da 4. tura yükseldi!

İtalyan raket Jannik Sinner, Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4. tur biletini aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 6. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile İspanyol tenisçi Pedro Martinez karşılaştı.

Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Bir diğer tek erkekler eşleşmesinde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, vatandaşı Miomir Kecmanovic'i 6-3, 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Tek kadınlarda dünya 7 numarası Rus oyuncu Mirra Andreeva, ABD'li Hailey Baptiste'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle eleyerek tur atladı.

Tek kadınlarda günün bir diğer eşleşmesinde dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, ABD'li tenisçi Danielle Collins'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle elemeyi başardı.