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Sinema salonlarında 2021’in en iyi filmleri

Pandemi nedeniyle yılın ilk altı ayında sinema salonları kapalıydı. Son 6 ayda ise 200’ü aşkın film seyircilerle buluştu. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar 2021 yılında Türkiye’de gösterime giren en iyi filmleri seçti.   

27.12.2021 - 06:44 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 10. ŞEKER ADAMIN LANETİ
    (Candyman)

    ‘Şehir folkloru’ ile korku gerilimin buluştuğu filmde bakması zor çok kanlı şiddet sahneleri var. Rahatsız edici bir bedensel dönüşüm sürecini ele alması itibarıyla ‘biyolojik korku’ adı verilen alt türü hatırlatan sahneleri de unutmayalım. Yönetmen Nia DaCosta eski usul gerilimle pek ilgisi olmayan, daha çok 1980’lerde rüştünü ispatlayan ‘teen-slasher’ tarzında bir filme imza atıyor. Açılışta yapımcı şirket logolarının ters yansımalarının gösterilmesinden itibaren bütün filme damga vuran ayna metaforunu unutmamak gerek. Öykünün ana karakteri sanatçı McCoy için ayna, içindeki şiddetin yansıması anlamına geliyor. Aynı zamanda ırkçı şiddetin tersine dönmesi de var tabi ki… Şeker Adam sadece doğa ötesinden değil, ABD’nin kanlı geçmişinden geliyor ve beyazların siyahlara uyguladığı şiddet, aynadan yansıyarak beyazlara dönüyor… Sadece 1992 yapımı ilk filmin devamını getiren bir hikâye yok karşımızda. Efsanenin parçası haline gelen ilk filmin öykü örgüsünü farklı şekilde yorumlayan bir film seyrediyoruz. Senaryo ilk filmin özünde yatan parlak fikirleri ortaya çıkarırken beyaz bakış açısı dahil zayıf yanlarını yok etmeyi de ihmal etmiyor.

  • 9. SEVGİLİ YOLDAŞLAR
    (Dorogie tovarishchi! – Dear Comrades!)

    Yönetmen Andrey Konchalovskiy’nin senaryosunu Elena Kiseleva ile birlikte yazdığı ‘Sevgili Yoldaşlar!’, Rusya’da ancak 1992 yılında konuşulmaya, tartışılmaya başlanan Novoçerkassk katliamını anlatıyor. Konchalovskiy, katliamı sistem muhalifleri ve anti-komünistler üzerinden anlatmıyor. Kamerasını grevin başladığı fabrikaya da çevirmiyor. Protesto gösterisi olarak başlayıp halk ayaklanmasına dönüşen eylemlerin gelişimini partinin bölge yöneticileri, bürokratlar, yüksek rütbeli subaylar ve KGB memurlarının bakış açısından yansıtıyor. Orada korkuyu, çaresizliği ve otoriter sistemin bütün çıkışsızlığını görüyoruz. Sosyalizmin tüm ideallerinin Parti çıkarları adına nasıl ayaklar altına alındığına tanık oluyoruz. Eylemin ruhunda sosyalizme olan inanç var. Ki, baştan sona, her şeyiyle bir işçi sınıfı eylemi olarak gelişiyor. İnsanların yiyecek bulamadığı, temel tüketim maddelerine zam geldiği bir dönemde işçi ücretlerinin düşürülmesiyle başlıyor her şey. Konchalovskiy belli ki daha en baştan ‘kötü komünistler iyi insanlara karşı’ konsepti üzerinden ilerlemek istememiş. Sonuçta, KGB görevlileri dahil herkesin vicdanı var. Ama demokrasinin, şeffaflığın esamisinin okunmadığı, devletin partiye partinin devlete dönüştüğü bir ortamda bireysel vicdanların çok fazla işe yaramadığını gösteriyor bize. Sosyalist ideallerle otoriter rejim arasındaki uzlaşmaz çelişkiler üzerine kuruyor filmini.

  • 8. BAĞLILIK: HASAN

    Geçimini babasından kalan topraklarda çiftçilik yaparak sağlayan Hasan (Umut Karadağ) ile eşi Emine’yi (Filiz Bozok) tanıdıkça sadece kendi hedeflerine odaklanan, başkalarını pek düşünmeyen insanlar olduklarını anlamak pek zor değil. Yıllardır bekledikleri haberi alıp Hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları dönemde, Hasan ‘kul hakkı yememek’, ‘helallik istemek’, ‘helalleşme’ gelenekleri üzerinden hayatına, ilişkilerine farklı bir yerden bakma ihtiyacı duyuyor. Hayatını üzerine kurduğunu düşündüğü sözde manevi değerlerle eylemleri arasındaki çelişkilerle yüzleşiyor. Yıllardır görmediği, konuşmadığı abisiyle helalleşme isteği ise onu hiç beklemediği bir hayat tecrübesine doğru sürüklüyor… ‘Bağlılık: Hasan’ birçok yerden okunabilecek, yorumlanabilecek bir film. Kendi adıma, hayatı boyunca dini vecibelerini belirli ölçülerde yerine getirmenin, inanmanın her şeye yettiğini düşünen ama vicdanıyla hiç yüzleşmeyen bir adamın trajedisi olarak okudum ‘Bağlılık: Hasan’ı… Hasan’ın finaldeki çaresizliği, bazen yakınlarımızın ölümünden daha acı deneyimler olduğunu getiriyor akla. Sadece inanmanın yetmeyeceğini, çevremizde etkileşime geçtiğimiz tüm insanlarla olan bağımız üzerine düşünmemiz gerektiğinin altını çizen bir film ‘Bağlılık: Hasan’. Kaplanoğlu, doğanın bereketli olduğu bir coğrafyanın huzur veren güzelliği içinde yaşamasına rağmen yıllar içinde ruhu çoraklaşan Hasan’ın öyküsünü sade, duyarlı ve etkili bir sinemayla anlatıyor.

  • 7. DUNE: ÇÖL GEZEGENİ
    (Dune: Part One)

    Yönetmen Denis Villeneuve, Frank Herbert’ın eserinden bir üçleme olarak tasarladığı serinin ilk filminde romanın yarısından daha ileri gitmiyor. Villeneuve, filmin duygusunu ve anlatımını, ana karakter Paul Atreides’in sahip olduğu özel güçler etrafında kuruyor. ‘Rüyalar derinlerden gelen mesajlardır’ diye başlayan filmde kendi adıma nerdeyse başta sona saykodelik (psychedelic) bir hava hissettiğimi söyleyebilirim. Gezegendeki maddenin gerçeklik algısı değiştirmesi üzerinden gidersek buna bir çeşit ‘baharat kafası’ da denilebilir. Villeneuve’ün tüm filme müziği, görüntüsü, ritmi, kurgusuyla yarı rüya yarı gerçek bir hava verdiğini düşünüyorum. Hans Zimmer’in, bazen ritmin melodinin önüne geçtiği, elektronik tınılara yer veren ve destansı havayı kaybetmeyen müziği kadar, filmin ara sıra monokrom renklere kayan görüntü yönetiminde de bu yarı gerçek dışı, saykodelik havayı hissettim. Özellikle çöl imgeleri çok güçlü… Hareket halindeki bir kum denizini andıran çöl, birçok sahnede canlı bir organizma gibi. Politik alt metinlere baktığımızda Villeneuve’ün, Herbert’ın çizdiği çerçevenin çok dışına çıktığı söylenemez. Arrakis gezegenindeki çölden elde edilen baharat, hiç kuşkusuz Ortadoğu’daki petrolü akla getiriyor. İmparator ve gezegende sürdürülen baharat ekonomisi, bizi direkt olarak Batı emperyalizmine bağlıyor. Sömürünün beraberinde ekolojik sorunları getirdiğini de hissediyoruz ama bu tema ilk film itibarıyla çok geliştirilmiyor.

  • 6. SON DÜELLO
    (The Last Duel)

    Fransa’da kayıtlara geçen 1836 tarihli son resmi düelloyu ve öncesindeki olayları konu alan film, yıllara yayılan hikâyeyi üç farklı bakış açısıyla getiriyor karşımıza. Önce Marguerite de Carrouges’un (Jodie Comer) eşi Jean de Carrouges’un (Matt Damon) gözünden izliyoruz hikâyeyi. Peşinden tecavüz iddiasını kabul etmeyen Jacques Le Gris (Adam Driver) giriyor devreye ve her şeyi onun bakış açısından takip ediyoruz. Son olarak, Marguerite’in anlattığı hikâye geliyor karşımıza. Carrouges’un öyküsü, anlatım olarak eski usul 1950’lerden kalma tarihsel epikleri hatırlarken; Le Gris’nin öyküsü, 1980 ve 1990’ların eğlenceli ve renkli tarihi filmlerini akla getiriyor. Marguerite’in öyküsünde ise yönetmen Ridley Scott bugünün sinemasına daha çok yaklaşıyor. Kamerasını daha hareketli tutarken, yakın planların sayısını artırıyor. Hikâyenin toplumsal yanını ve hukuki sürecin ilerleyişini de Marguerite’in gözünden takip ediyoruz. Bu arada, dönemin kadın düşmanlığının özellikle saray mahkemesinde ulaştığı nokta, gerçekten asap bozucu. O noktada Marguerite de Carrouges’un gösterdiği cesaret, daha anlamlı ve çarpıcı hale geliyor. Kadın düşmanlığı ve erkek iktidarının anlamlı bir eleştirisi…  

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