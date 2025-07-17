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        Haberler Magazin Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı - Magazin haberleri

        Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı

        Sinem Ünsal, Yunanistan tatilinden güneşlenirken çekilen tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:18
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        Yunanistan günlüğü
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        Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Berk Cankat ile evli olduğu ortaya çıkan oyuncu Sinem Ünsal, yaz tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

        Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Ünsal, tatil rotası olarak bu kez Yunanistan'ı tercih etti.

        Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güneşlenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Sinem Ünsal

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