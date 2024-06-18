Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: İyi ki doğdun sevgilim
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla kutladı
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2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022'de ise Leyla'yı dünyaya getirmişti.
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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ve kızlarını büyüten Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun 49'uncu yaşı için paylaşım yaptı.
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Eşiyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, yayımladığı karelere, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
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Ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun bir fotoğrafını daha paylaşan Sinem Kobal, "İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.