11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Emrah ile sosyal medya üzerinden kavgaya tutuşan şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi.
Gazetecilerin, "Emrah size çok ağır sözler kullandı. 'Yalancı ve çulsuz' diyerek sosyal medyada gündem yarattı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akçıl, şu yanıtı verdi:
"KONUŞMANIN ALEMİ YOK"
Ben gereken cevabı verdim. Bu açıklamalardan sonra konuşmanın alemi yok. Biz yıllar önce buluştuk. O gün de kendisini çok sevmiştim ve hakkında çok güzel şeyler yazmıştım.
"BUNLAR KOMİK ŞEYLER"
Ondan sonra böyle tatsız bir hale geldi olaylar. 'Yalancı' dedi. 'Çulsuz' dedi. Bunlar komik şeyler. Bunların doğru olmadığını bütün Türkiye biliyor. Canı sağ olsun. Adının önünde 'Küçük' var ama benim hala büyüğümdür.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Burcu Kıratlı ile 2019'da boşanmasının ardından aşklarına ikinci bir şans veren şarkıcı Sinan Akçıl ile şarkıcı Emrah, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirine girmişti.
Akçıl, eski eşi Burcu Kıratlı'yla bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.
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