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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Simon Yates pembe mayoyu aldı - Diğer Haberleri

        Tozlu yollarına düştüm de geldim

        İtalya Bisiklet Turu'nun 18 kilometrelik Colle Delle Finestre tırmanışının da olduğu 205 kilometrelik 20. Etabı 7 yıl sonra turun kaderini belirledi. Etaba başlarken genel klasmanda üçüncü sırada olan Simon Yates görkemli tırmanışı ile pembe mayoyu ele geçirdi. Üstelik Yates en son 2018'de çıkılan bu zirvede pembe mayosunu kaptıran isimdi.

        Giriş: 31.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:58
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        Simon Yates pembe mayoyu aldı
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        İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 18 kilometrelik acımasız Colle Delle Finestre tırmanışı, turun tarihine yine unutulmaz bir final hediye etti.

        21 yaşındaki Meksikalı Isaac Del Toro'nun pembe mayo ile start aldığı sondan bir önceki (20.) 205 kilometrelik etapta en yakın takipçisi 43 saniye farkla 32 yaşındaki tecrübeli Ekvadorlu Richard Carapaz idi. Genel klasmanın son şeklini alacağı bu etapta iki ismin mücadelesi bekleniyordu. Ancak pek hesaba katılmayan 32 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Simon Yates, liderin 1 dakika 21 saniye gerisinden başladığı etapta usta işi bir sürüşle 5 dakikanın üstüne çıkardığı farkla genel klasman liderliğine oturdu.

        Hikayeyi daha da anlamlı kılan ise 7 yıl önce yaşananlardı. Colle Delle Finestre 2018'de de Giro'nun rotası içindeydi ve yine sondan önceki etapta geçilmişti. O etaba pembe mayo ile başlayan ise Simon Yates idi. Chris Froome'a dramatik bir şekilde mayosunu kaptıran Yates, dramayı kendi lehine çevirmeyi başardı.

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        Colle Delle Finestre de bir kez daha turun kaderini belirlemiş oldu. 18 kilometrenin büyük bölümü toprak ve çakıllı olan bu tırmanışın ortalama eğimi yüzde 9.2.

        Müthiş bir güç ve sabır isteyen bu tozlu yol, hatayı affetmiyor. Del Toro ve Carapaz birlik olup Yates'in atağını kesmekte pasif kalınca yenilgiyi de erken kabullenmek zorunda kaldılar.

        Geçen yıl Tadej Pogacar'ın domine ettiği turun aksine heyecan son kilometrelere kadar taşındı. Colle Delle Finestre'ye bisikletleri ile tırmanıp dağın başını tribüne çeviren spor severlerle birlikte televizyonda izleyenler de tozu solumuş heyecandan nabzını yükseltmiştir.

        Sakatlığının ardından kötü bir sezon geçiren ve Giro'ya kadar dramatik ikinciliklerin ötesine geçemeyen Belçikalı Wout Van Aert da kendisini buldu. Bir etap kazandı. Bir etabı da Olav Kooij'e kazandırdı. Diğer takım arkadaşı Yates'in liderliğini perçinlediği anlarda da yine yolu açan Aert oldu.

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        Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bisikletin en büyük takımlarından olan Visma da geçen yıl ara verdiği büyük tur liderliğine bu yıl İtalya'da dönmüş oldu.

        Roma'da geçit törenine dönecek son etabın ardından bisiklet severler, 5 Temmuz'da başlayacak Fransa Bisiklet Turu’nu iple çekecek.

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