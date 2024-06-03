Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silivri'de fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Silivri'de fabrika yangını

        İstanbul Silivri'de boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Silivri'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        • 2

          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        • 3

          Boya üretimi yapıldığı öğrenilen fabrikadaki yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontol altına alındı.

        • 4

          Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

        • 5

          Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Habertürk Anasayfa