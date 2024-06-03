Silivri'de fabrika yangını
İstanbul Silivri'de boya üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.
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Silivri'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Boya üretimi yapıldığı öğrenilen fabrikadaki yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontol altına alındı.
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Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.