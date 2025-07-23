Şili telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Şili'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Şili, dünya genelinde bilinen ve görsel güzelliğiyle büyüleyen bir ülkedir. And Dağları ile Pasifik Okyanusu arasında kalan büyüleyici bir coğrafya olma niteliği taşır. Ekonomik anlamda Güney Amerika’nın en istikrarlı yapılarından biri olma bayrağı vardır. Ayrıca iletişim altyapısı ve dijital kimliğiyle de ön plana çıkan bir ülkedir. Ülkeye dair diğer bilgileri öğrenmek için sayfayı kaydırın…

ŞİLİ TELEFON KODU

REKLAM advertisement1

Şili telefon kodu +56’dır. Şayet Türkiye’den bir numarayı aramak istiyorsanız öncelikli olarak 00 ya da + tuşlamalısınız. Sonrasında ise 56 kodunu girmelisiniz. Ardından ilgili şehir numarasını eklemenizde fayda vardır. Şili'nin telefon altyapısı son derece moderndir ve ülke genelinde mobil ağlar yaygın şekilde kullanılır. Sonuç olarak +56 kodu, Şili’ye yapılan tüm uluslararası aramalarda gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

ŞİLİ PARA BİRİMİ

Şili para birimi resmi olarak Şili Pesosu olarak öne çıkar. Uluslararası kısaltması ise CLP şeklinde dikkat çeker. Günümüzde ise ülkedeki kâğıt paralar ağırlıklı olarak 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ve 20.000 peso olarak kullanılır. Bu ülkenin ekonomisi, genel olarak Latin Amerika bölgesinde istikrarlı görülen birkaç ülkeden biri olarak kabul edilmiştir. Son olarak, ülkeye gitmek istiyorsanız turistik şehirlerde döviz bozdurmanın kolay olduğunu hatırlatmakta fayda var.

ŞİLİ PLAKA KODU Şili plaka kodu yoktur. Çünkü ülkede kullanılan araç plakaları için sabit bir plaka kodu uygulaması bulunmaz. Bu ülke için plakalar çoğunlukla beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşturulmuştur. Yanı sıra her bir araba için benzersiz bir kombinasyon kullanılması tercih edilmiştir. İl veya bölge bazlı bir kodlama sistemi yerine, tüm ülke genelinde özel harf ve rakam kombinasyonları uygun görülmüştür. ŞİLİ HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Özellikle ülkenin dijital yönünü merak edenlerin kafasından “Şili hangi alan adı uzantısı?” sorusu geçmiş olabilir. Bu ülkenin internet ortamındaki alan adı uzantısı, “.cl” şeklinde sunulmuştur. İlgili uzantı, Şili menşeli kurumlar, bireyler veya projeler için yoğun şekilde kullanılır. Ülkedeki çeşitli resmi kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli medya şirketleri ve eğitim kurumları .cl uzantısını tercih eder. Bilhassa söz konusu ülkeye ait ticari projeler için .cl alan adı dijital kimlik ülke için temel taşlardan biridir. ŞİLİ HAKKINDA BİLGİLER

Şili’nin başkenti Santiago’dur. Santiago, Şili için ekonomik ve kültürel merkez olma niteliği taşır. Şili, tahmini olarak 19 milyon nüfusa sahiptir. Ülkede konuşulan resmi dil İspanyolca’dır. Şili, Latin kültüründe önemli bir parçadır. Ülke sınırlarında yer alan Atacama Çölü, dünyanın en kuru yeri olarak bilinir. Şili’nin coğrafyası son derece çeşitlidir. Ülkede çöllerden buzullara, okyanus kıyılarından dağlara kadar geniş bir ekolojik özellik mevcuttur.

Ekonomik açıdan bakıldığında madencilik ve özellikle bakır üretimi ülkede kritik bir yere sahiptir.

Şili, başkanlık sistemiyle yönetilen bir cumhuriyettir.

Ülkenin mutfağında deniz ürünleri önemli bir yer tutar.

Ayrıca Empanada ve Pastel de Choclo gibi yerel tatlarla öne çıkar.

ÖNERİLEN VİDEO