Silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Fico ikinci kez ameliyat edildi
Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından bugün ikinci kez ameliyat edildi.
- 1
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, düzenledikleri basın toplantısında, Başbakanın son durumu hakkında bilgi verdi.
- 2
Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi.
- 3
Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi." dedi.
-
- 4
Lapunikova, hastanede oluşturulan bir heyetin her gün Başbakanın sağlık durumunu değerlendirdiğini ve buna göre hareket edildiğini belirterek, heyetin Fico’nun bulunduğu hastaneden başkent Bratislava’ya sevk edilip edilmemesini de görüştüğünü dile getirdi.
- 5
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.
- 6
Kalinak, birçok ülkeden tıbbı yardım teklifinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Başbakan da dahil olmak üzere hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin kapasitesine güvenimiz tam. Ekip son derece profesyonel." diye konuştu.
-
- 7