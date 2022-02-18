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Sıla ile İlker Kaleli el ele!

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan Sıla ve İlker Kaleli, önceki akşam Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. El ele görüntülenen çift, suskunluklarını korudu

18.02.2022 - 08:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sıla-İlker Kaleli çifti, önceki akşam Beyoğlu’nda görüntülendi. Muhabirlerin, "Nasılsınız?" sorusuna Sıla, "İyiyiz, siz nasılsınız?" derken, Kaleli ise cevap vermedi.

  • SESSİZ ÇİFT!

    Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "İlker Bey, Sıla Hanım sahnede söylediği şarkıları size armağan ediyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna da yanıtsız bıraktı.

  • Daha önce, "Bu aşk 40 yıl beklediğime değdi." açıklamasını yapan şarkıcı ile Kaleli, ardından araçlarına binerek, hızla oradan ayrıldı.

  • AŞKLARINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞLERDİ

    Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

    Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

  • "CANIMIN CANI"

    Sıla ise yayınladığı bu karede, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." ifadelerini kullanmıştı.

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