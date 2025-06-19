Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sıla'dan 45'inci yaş pozu - Magazin haberleri

        Sıla'dan 45'inci yaş pozu

        45'inci yaş gününü kutlayan Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli ile paylaşım: 45'lik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla'dan 45'inci yaş pozu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Sıla 17 Haziran'da 45'inci yaşına bastı.

        Sevgilisi İlker Kaleli ve arkadaşlarıyla kutlama dair fotoğraf sosyal medya hesabından paylaştı.

        Sıla, fotoğraflara; "17/06/25 - 45’lik…" notunu düştü.

        İlker Kaleli, sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu, sevgilisinin 45'inci yaşı için birlikte yer aldıkları fotoğraflarını yayımlayarak; "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" ifadesini kullanmıştı.

        Sıla da geçtiğimiz mayıs ayında 41'inci yaşına giren sevgilisi için; "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" mesajını paylaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sıla
        #İlker Kaleli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Habertürk Anasayfa