Sıla'dan 45'inci yaş pozu
45'inci yaş gününü kutlayan Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli ile paylaşım: 45'lik
Şarkıcı Sıla 17 Haziran'da 45'inci yaşına bastı.
Sevgilisi İlker Kaleli ve arkadaşlarıyla kutlama dair fotoğraf sosyal medya hesabından paylaştı.
Sıla, fotoğraflara; "17/06/25 - 45’lik…" notunu düştü.
İlker Kaleli, sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, sevgilisinin 45'inci yaşı için birlikte yer aldıkları fotoğraflarını yayımlayarak; "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" ifadesini kullanmıştı.
Sıla da geçtiğimiz mayıs ayında 41'inci yaşına giren sevgilisi için; "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" mesajını paylaşmıştı.