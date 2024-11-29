Fibromiyalji, kas-iskelet sisteminin romatizmal bir hastalığıdır. Hastalık, tüm vücuda yayılmış genel bir ağrı ile karakterizedir. Her yaş grubundaki kişiyi etkileyebilen fibromiyalji, en sık orta yaş grubundaki kadınlarda görülür.

FİBROMİYALJİ NEDİR?

REKLAM advertisement1

Fibromiyalji , kronik ağrı ve yorgunluk ile kendini gösteren, yaygın bir kas-iskelet sistemi hastalığıdır. Bu rahatsızlık, özellikle vücutta hassas noktalar oluşturarak hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Genellikle kadınlarda daha sık görülmekle birlikte, her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Fibromiyalji, kas ağrısı, eklem sertliği ve uyku sorunları gibi belirtilerle seyreder. Hastalar, özellikle sabahları uyanırken kendilerini daha yorgun hissedebilirler.

REKLAM FİBROMİYALJİ NEDENLERİ NELERDİR? 1. ENFEKSİYONLAR Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya belirtileri kötüleştirebilir. 2. TRAVMA Fiziksel ya da duygusal travma yaşayan insanlarda fibromiyalji ortaya çıkabilir. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur. 3. KİŞİLİK YAPISI Daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen kişilik yapısına sahip bireylerde görülür.

4. STRES Fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı vücutta aylar veya yıllar boyunca devam eden uzun süreli etkilere yol açabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda bulunabilecek hormonal bozukluklarla ilişkili bulunmuştur. REKLAM 5. GENETİK Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında daha sıktır. Araştırmacılar, bazı genetik mutasyonların fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır.

6. YAŞ FAKTÖRÜ Fibromiyalji her yaşta ortaya çıkabilse de, özellikle orta yaşlı kadınlar arasında daha yaygındır. Yaşla birlikte kas-iskelet sistemindeki değişiklikler ve hormonal dengesizlikler bu hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir. FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Fibromiyalji, kaslarda ve eklemlerde yaygın ağrıya neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Bu durum, hassas noktalar olarak bilinen belirli bölgelerde yoğun ağrıyla kendini gösterir. Ayrıca hastalar, yorgunluk, uyku sorunları ve bilişsel zorluklar gibi çeşitli diğer belirtilerle de mücadele ederler.

EN YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLER - Yorgunluk - Uyku problemleri - Uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek ve yataktan kalkmakta zorlanmak - Baş ağrısı - Depresif ruh hali - Kaygı - Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk - Alt karın bölgesinde ağrı - Nefes almada zorlanma - Kulaklarda çınlama - Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma REKLAM FİBROMİYALJİ AĞRI NOKTOLARI NERELERDİR? Fibromiyalji, vücutta yaygın ağrılara neden olan kronik bir rahatsızlıktır ve bu ağrılar genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşır. Bu bölgeler, fibromiyalji ağrı noktaları olarak bilinir ve genellikle basınca duyarlı, hassas alanlardır. Peki, fibromiyaljide en çok neresi ağrır ve bu noktaların özellikleri nelerdir?

Ense ve Boyun Bölgesi: Ense ve boyun, fibromiyalji hastalarının sıkça ağrı hissettiği bölgelerden biridir. Bu bölgedeki hassasiyet, günlük aktiviteleri zorlaştırabilir ve baş ağrısına neden olabilir. Omuz Üstleri ve Sırt: Omuz üstleri ve sırt bölgesi, fibromiyalji kaynaklı ağrının en yaygın olduğu yerler arasındadır. Bu ağrı, kaslarda sertleşme ve hareket kısıtlılığına yol açabilir.

Kalçalar ve Bel: Kalça ve bel çevresindeki ağrı, oturma ve yürüme gibi basit hareketleri bile zor hale getirebilir. Bu bölgelerdeki ağrı, fibromiyalji hastalarının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Dizler ve Dirsekler: Dizler ve dirsekler de fibromiyaljiye bağlı ağrıların yoğun hissedildiği alanlardır. Bu hassasiyet, eklem hareketlerini sınırlandırarak günlük işlerin yapılmasını güçleştirebilir.

REKLAM FİBROMİYALJİ TANISI NASIL KONUR? Fibromiyalji belirtileri fark edilir edilmez teşhis için tam donanımlı bir hastanenin romatoloji uzmanına, tedavi içinse fizik tedavi ünitelerine başvurmak gerekir. Oldukça karmaşık bir hastalık olan fibromiyalji için multidisipliner bir tedavi uygulanır. Psikolog ve fizyoterapist dışında pek çok branştan da destek alınabilir. Fibromiyalji teşhisi hastanın öyküsü, hastalık belirtileri ve fiziki muayene ile konur. Fibromiyalji teşhisi için üç ay şikayetlerin ve belirtilerin devam etmesi gerekir. Fibromiyalji muayenesinde tender point denilen vücudun 18 hassas noktasından yaklaşık 11’inde bu ağrılı noktaların bulunup bulunmadığı tespit edilir. Bu referans noktalarında hastanın aşırı hassas olması temek şart kabul edilir. Fibromiyaljinin sadece kan tetkiklerinde ortaya çıkmasını beklememek gerekir. Ancak kan tetkikleri ayırıcı tanı için istenebilir. Sık sık başka hastalıklarla karıştırılan fibromiyaljide, bu karışıklığı önlemek için yapılacak tetkikler büyük önem taşır.

FİBROMİYALJİDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR? Fibromiyalji hayat kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Fibromiyalji ve negatif etkilerinden korunmak için; - Düzenli egzersiz yapmak - Düzenli ve yeterince uyumak - Çay, kahve gibi uyku düzenini bozabilecek içeceklerden kaçınmak - Stresli durum ve ortamlardan uzak durmak - Sağlıklı beslenmek - Düzenli olarak fizik tedavi, kaplıca tedavisi, masaj gibi uygulamalardan yararlanmak

- Kendine zaman ayırmak, sevdiği arkadaşlarla vakit geçirmek ve hoşlandığı hobiler edinmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri oldukça etkili yöntemlerdir. Hayatı zorlaştıran bu ağrılara dikkat! Kas ağrısı neden olur, nasıl geçer?