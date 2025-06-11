Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Siirt Kurtalan'da polis lojmanında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.