31 Mart 2024 Siirt Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş oldu!
Siirt seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 16.00'da kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Siirt Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Siirt Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
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Siirt seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Siirt Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için “31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Siirt Belediye Başkanı kim oldu?” sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Siirt canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
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2024 SİİRT YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Siirt Belediye Başkanı belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Sofya Alağaş aldığı 49,39 oy oranıyla DEM Parti Siirt Belediye Başkanı seçildi.
Siirt'te açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Sofya Alağaş'ın belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 SİİRT İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan sonuçlara göre Siirt ilçe seçim sonuçları şöyledir;
Merkez - Sofya Alağaş - DEM Parti %49,39
Kurtalan- Ali Rıza Bingöl - DEM Parti %53,09
Baykan - Ekrem Erdem - Ak Parti %31,59
Eruh - Cevher Çiftçi - Ak Parti %53,56
Aydınlar- İdham Aydın - Ak Parti %76,81
Pervari- Teyyar Özcan - Ak Parti %52,09
Şirvan- Necat Cellek- Ak Parti %57,07
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SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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2019 SİİRT BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Siirt Belediye seçiminde 105.725 seçmen oy kullandı. HDP aldığı yüzde 48,36 oy oranıyla seçimi kazandı ve Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan Ak Parti yüzde 46,01 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.