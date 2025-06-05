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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem' oyuncusu Gül Onat, dua istedi - Magazin haberleri

        Gül Onat: Dualarınızı bekliyorum

        Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:57
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        Sevenlerinden dua istedi
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        'Sihirli Annem' dizisi ve filminde 'Perihan'ı canlandıran usta oyuncu Gül Onat, 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galasına katılamamıştı.

        İnci Türkay - Gül Onat

        71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" dedi.

        Gül Onat, geçtiğimiz yıl, Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu.

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de buluştular
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