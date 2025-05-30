'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de buluştular

2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galası gerçekleşti.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin galasına oyuncuların yanı sıra iş ve sanat dünyasından pek çok isim çocuklarıyla birlikte katıldı. Davetliler arasında; İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli, İpek Develi, Atilla Saral, Emel Göksu, Nefise Karatay, Deha-Aslı Bilimlier, Gizem Hatipoğlu gibi isimler yer aldı.

Filmin yapımcısı Polat Yağcı, "Sihirli Annem' bizim için aslında riskli bir projeydi çünkü bir emaneti devraldık ve bir sinema filmine çevirdik. 22 yılın ardından hayata geçen bir serüvenin ilk defa filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Ekibimize yeni katılan isimler de var ancak eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirme şerefine eriştik. Eski 'Sihirli Annem' kalitesinde ve tadında bir film ortaya çıktı. Set sürecinde de çekimlerimizi aile sıcaklığı içinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Demet Akbağ

"22 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİK"

Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncularından Nevra Serezli, "Hepimiz Biriz' adı çok doğru çünkü gerçekten hepimiz biriz... 22 yıl sonra bir araya geldik ve bu Polat Yağcı’nın sayesinde oldu. Gerçekten müthiş bir prodüksiyon ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

İnci Türkay, duygularını "Yıllardır hayalini kurduğumuz bu hayali beyaz perdeye taşıyan Polat Yağcı’ya, Poll Films çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz çünkü bize inandılar. Birlik, beraberlik mesajları veren harika, sevgi dolu bir film izleyeceğiz" sözleriyle ifade etti.

Muazzez Ersoy

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Şahap Sayılgan ise "Tekrar bir aradayız ve çok mutluyuz. Birbirimizi çok yakından tanıdığımız için gerçekten bir aile gibi hissediyoruz" derken yönetmen Mustafa Kotan ise "22 yıl önce 'Sihirli Annem' sektöre başladığım ilk işimdi. O zaman hayal ettiğim her şeyin şimdi gerçekleşmesine sebep olduğu için Polat Yağcı'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gösterim öncesi sahneye fotoğrafları yansıtılan Metin Serezli, Defne Joy Foster, senarist Gamze Özer oyuncular tarafından anılırken duygulu anlar yaşandı. Filmin sevilen karakterlerinden 'Taci' yapay zeka ile Metin Serezli tarafından seslendirildi.