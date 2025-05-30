Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de buluştular

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de buluştular

        22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı ile beyazperdeye uyarlanan filmin galası gerçekleşti. Gösterim öncesi sahneye fotoğrafları yansıtılan Metin Serezli, Defne Joy Foster, senarist Gamze Özer oyuncular tarafından anılırken duygulu anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adlı sinema filminin galası gerçekleşti.

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin galasına oyuncuların yanı sıra iş ve sanat dünyasından pek çok isim çocuklarıyla birlikte katıldı. Davetliler arasında; İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Demet Akbağ, Nur Fettahoğlu, Murat Serezli, İpek Develi, Atilla Saral, Emel Göksu, Nefise Karatay, Deha-Aslı Bilimlier, Gizem Hatipoğlu gibi isimler yer aldı.

        "BİZİM İÇİN RİSKLİ BİR PROJEYDİ"

        Filmin yapımcısı Polat Yağcı, "Sihirli Annem' bizim için aslında riskli bir projeydi çünkü bir emaneti devraldık ve bir sinema filmine çevirdik. 22 yılın ardından hayata geçen bir serüvenin ilk defa filmini yapmak bizim için büyük bir onur oldu. Ekibimize yeni katılan isimler de var ancak eski dizi ekibinin büyük bir kısmını bir araya getirme şerefine eriştik. Eski 'Sihirli Annem' kalitesinde ve tadında bir film ortaya çıktı. Set sürecinde de çekimlerimizi aile sıcaklığı içinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

        REKLAM
        Demet Akbağ
        Demet Akbağ

        "22 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİK"

        Gamze Özer ve Arzu Yurtseven'in kaleme aldığı, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrol oyuncularından Nevra Serezli, "Hepimiz Biriz' adı çok doğru çünkü gerçekten hepimiz biriz... 22 yıl sonra bir araya geldik ve bu Polat Yağcı’nın sayesinde oldu. Gerçekten müthiş bir prodüksiyon ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

        İnci Türkay, duygularını "Yıllardır hayalini kurduğumuz bu hayali beyaz perdeye taşıyan Polat Yağcı’ya, Poll Films çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz çünkü bize inandılar. Birlik, beraberlik mesajları veren harika, sevgi dolu bir film izleyeceğiz" sözleriyle ifade etti.

        Muazzez Ersoy
        Muazzez Ersoy
        REKLAM

        Şahap Sayılgan ise "Tekrar bir aradayız ve çok mutluyuz. Birbirimizi çok yakından tanıdığımız için gerçekten bir aile gibi hissediyoruz" derken yönetmen Mustafa Kotan ise "22 yıl önce 'Sihirli Annem' sektöre başladığım ilk işimdi. O zaman hayal ettiğim her şeyin şimdi gerçekleşmesine sebep olduğu için Polat Yağcı'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Gösterim öncesi sahneye fotoğrafları yansıtılan Metin Serezli, Defne Joy Foster, senarist Gamze Özer oyuncular tarafından anılırken duygulu anlar yaşandı. Filmin sevilen karakterlerinden 'Taci' yapay zeka ile Metin Serezli tarafından seslendirildi.

        Aile, sevgi, birlik ve kahkaha dolu büyülü yolculuğu odağına alan filmde; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Damla Ersubaşı, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gül Onat, Süeda Çil, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sihirli Annem Hepimiz Biriz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Habertürk Anasayfa