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        Haberler Magazin Sihirli Annem'in Suzan'ı ve Betüş'ü yıllar sonra bir arada! İkilinin pozlarına beğeni yağdı!

        Sihirli Annem'in Suzan'ı ve Betüş'ü yıllar sonra bir arada! İkilinin pozlarına beğeni yağdı!

        Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra bir araya geldi. Zuhal Topal ve İnci Türkay'ın paylaşımlarına sevenlerinden binlerce beğeni yağdı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:08
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          2003 yılında yayın hayatına başlayan "Sihirli Annem" dizisinde Betül karakterini canlandıran İnci Türkay ve Suzan karakterini canlandıran Zuhal Topal yıllar sonra bir araya geldi.

        • 2

          Bir süredir ekranlardan uzak ve Londra'da bir yaşam sürdüren İnci Türkay'ın ziyaretine 20 yıllık dostu Zuhal Topal gitti. İkili, geçirdiği keyifli anlardan görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

        • 3

          Zuhal Topal pozlarını "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi, zaman geriye aksın" notuyla paylaştı.

        • 4

          İkilinin pozlarına sevenlerinden: "Yaş aldıkça daha güzel olmuşlar","İşte gerçek dostluk", "Bu ikiliyi yan yana görünce anılarım depreşti" gibi yorumlar geldi.

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          İşte Zuhal Topal ve İnci Türkay'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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