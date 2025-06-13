Sıfır faizle kredi veren bankalar: Hangi banka kaç TL yüzde 0 faizle kredi veriyor?
Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar güncel olarak takip ediliyor. Haziran ayında birçok banka, 'Hoş Geldin Kampanyası' kapsamında 75 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi vadeleri bankaya göre değişmekle beraber en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor. Peki, hangi banka kaç TL yüzde 0 faizle kredi veriyor?
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Yüzde 0 faizle kredi veren bankalar listesi araştırılıyor. Haziran ayında bankalar, yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını duyurdu. 2025 Haziran ayı itibarıyla pek çok banka 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veya taksitli avans imkânı sunuyor. İşte güncel sıfır faizle kredi veren bankalar
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EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
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TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans
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GARANTİ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
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TEB
%0 faiz oranı
Vade 3-3
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans