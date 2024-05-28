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        Haberler Dünyadan Şiddet görüntüleri sonrası Sean 'Diddy' Combs'a ekonomik darbe - Magazin haberleri

        Şiddet görüntüleri sonrası Sean 'Diddy' Combs'a ekonomik darbe

        Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması olan ve en son eski sevgilisini dövdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan Sean 'Diddy' Combs'a tepki olarak ürünleri satıştan kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:25
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        • 1

          Hakkında cinsel saldırı suçlamaları olan ve en son eski sevgilisini dövdüğü güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması üzerine tepkilerin odağında kalan Sean 'Diddy' Combs, ekonomik olarak da darbe almak üzere. Ünlü rapçinin sahibi olduğu markanın gözlükleri ve lenslerinin büyük bir gözlük mağaza zincirinde satışları durduruldu. Geçen hafta internet satışı durdurulan ürünler, bu hafta fiziki olarak da mağazalardan kaldırıldı.

        • 2

          Şirket, bu hareketin kesin sebebini açıklamasa da bunun, Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura'yı bir otel koridorunda dövdüğünü gösteren videonun ardından kamuoyunun tepkisiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

        • 3

          Diddy, 2016'da yaşanan olaya ait kayıtların yayılmasının ardından özür diledi ama pek çok yıldız isim rapçiye tepki gösterdi ve aralarına mesafe koydu.

        • 4

          Artan sayıda cinsel saldırı davası ve federal ceza soruşturması altında olan Diddy, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şiddet suçlarını şimdiye dek hep inkar etti. Ancak geçen hafta 2016'da kaydedilen otel güvenlik görüntülerinde Combs, o dönemdeki sevgilisi Ventura'ya şiddetli bir şekilde saldırırken görülmüştü. Büyük ses getiren şiddet görüntülerinin ardından şarkıcı bir özür videosu yayımlamıştı.

        • 5

          Ventura, eski sevgilisi de dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından taciz konusunda yalan söylemekle suçlandıktan sonra, insanları 'kurbanlara ilk kez inanmaları için kalplerini açmaya' çağıran bir açıklama yaptı. Diddy, hakkındaki iddiaların kendisinden para koparmak için ortaya atıldığını savunmuştu.

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