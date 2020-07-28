Kılıç, güzel bir ortamla iç içe olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevşehir'den Kapuzbaşı Şelalesi için geldik. Şelaleye bakıp onu seyretmek için buradayız. Gerçekten çok güzel bir yer. Havalar çok sıcak ama burası çok serin bir ortam. Şelale, beklentilerimi karşıladı. Kapuzbaşı Şelaleleri hem serinlik olarak hem görsel güzellik olarak gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Pandemi süreci olduğu için insanlar burada ve genel olarak da kurallara uyuluyor."