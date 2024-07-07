Sıcaklık 41 dereceyi buldu, Konyaaltı Sahili doldu
Antalya'da termometreler 41 dereceyi gördü. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
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Aantalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili doldu.
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Kentte nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü.
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Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler de Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
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Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
Çocuklarıyla beraber sahile gelen aileler, denizin içinde oynayıp eğlendi.
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KAYALIK MANZARASI DEĞİŞMİYOR
Hemen hemen her sene rastlanan kayalık üzerinden denize atlayışlar, bu yıl da değişmedi.
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Konyaaltı Sahili'ne varyant tarafından giriş yapıldığında hemen falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayaya çıkanlar, tehlikeye aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı.
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