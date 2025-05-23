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        Haberler Bilgi Yaşam Sıcaklar sessiz bir tehdit! Yaz aylarında kalp sağlığınızı korumanın yolları nelerdir?

        Kalbiniz bu sıcağa hazır mı? Sıcak havalarda kalp sağlığı için neler yapılmalı?

        Kalp hastaları için yaz ayları, dikkat edilmezse riskli bir döneme dönüşebilir. Terleme, sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve sıcak çarpması gibi durumlar, kalbin iş yükünü artırarak ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Ancak doğru önlemlerle bu riskleri azaltmak mümkündür. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:30
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        Sıcak havada kalbi korumanın püf noktaları
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        Sıcaklık her 5 derece arttığında kalp krizi riski yüzde 5 artıyor. Yaz mevsimi sadece tatil değil, kalp sağlığı açısından da ciddi bir sınav anlamına geliyor. Vücudun sıvı-elektrolit dengesini korumak ve doğru yaşam alışkanlıkları edinmek bu dönemde hayati önem taşıyor.

        SICAK HAVA KALBİ NASIL ETKİLER?

        Yüksek sıcaklıklar, vücudun ısı dengesini koruma çabasını zorlaştırır. Bu koşullarda damarlar genişleyerek tansiyonun düşmesine yol açar. Kalp ise bu durumu telafi etmek için daha hızlı çalışmak zorunda kalır. Ayrıca terleme ile su ve elektrolit kaybı yaşanır, bu da kalbin verimli çalışmasını zorlaştırır.

        Kalp hastaları için bu durum daha da risklidir. Zaten sınırlı olan dolaşım kapasiteleri sıcak havalarda iyice zorlanır. Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon ve ritim bozukluğu olan bireyler sıcak yaz günlerinde ekstra dikkatli olmalıdır.

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        KALP HASTALARI SICAK HAVALARDA NEDEN RİSK ALTINDADIR?

        Sıvı ve Tuz Kaybı: Terleme sonucu su ve sodyum kaybı olur.

        Tansiyon Dalgalanmaları: Damar genişlemesi nedeniyle bayılma ve halsizlik görülebilir.

        İlaçların Etkisi: Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar sıvı kaybını artırabilir.

        Kalbin Artan Yükü: Vücut ısısını sabit tutmaya çalışırken kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır.

        Özellikle nem oranının yüksek olduğu günlerde kalp üzerinde baskı artar, sıvı kaybıyla birlikte kan yoğunluğu artar ve kalbin yükü daha da fazlalaşır. Bu da sağlıklı bireylerde bile tansiyon, ritim bozukluğu veya kalp krizine yol açabilir. Hava sıcaklığı her 5 derece arttığında kalp krizi riski %5 yükselir. Ancak bazı önlemlerle bu riskler azaltılabilir.

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        KALP HASTALARI SICAK HAVADA NASIL KORUNMALI?

        1. SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

        Terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konması hayati önem taşır. Günde en az 2,5-3 litre su içmeye çalışın. Özellikle 11.00-15.00 saatlerinde saatte bir 2-3 bardak su içilmelidir.

        2. KAFEİN VE ALKOLDEN UZAK DURUN

        Çay, kahve, gazlı ve alkollü içecekler sıvı kaybını artırabilir. Kalp yetmezliği olan kişiler, sodyum içeriği yüksek olan maden suyu gibi içeceklerden de uzak durmalıdır. Günlük sıvı ihtiyacı mutlaka doktor kontrolünde belirlenmelidir.

        3. PAMUKLU VE AÇIK RENKLİ GİYSİLER TERCİH EDİN

        Pamuklu, bol ve açık renkli kıyafetler vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Şapka, güneş gözlüğü ve rahat ayakkabılar kullanın.

        4. GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYIN

        Güneşin dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterin. Serin, gölgeli veya klimalı ortamlarda kalın.

        5. SPORU AKŞAM SAATLERİNE ERTELEYİN

        Egzersiz önemli, ancak açık havada spor yapacaksanız bunu sabah erken ya da akşam saatlerine bırakın. Spor süresini 90 dakikayla sınırlayın, tempoyu yavaş artırın ve bol sıvı alın.

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        6. İLAÇLARINIZI DOKTORUNUZA DANIŞIN

        Kalp ilacı kullananlar yaz tatiline çıkmadan önce doktor kontrolü yaptırmalı, gerekirse ilaç dozları yeniden ayarlanmalıdır. Özellikle diüretik kullananlarda aşırı sıvı kaybı bayılmalara yol açabilir.

        7. YÜZME ÖNCESİNDE EN AZ 2-3 SAAT BEKLEYİN

        Sindirim sonrası vücudun kan dolaşımı sindirim sistemine yönelir, bu da yorgunluk ve kramp riskini artırır. Bu yüzden yemekten 2-3 saat sonra yüzmek daha güvenlidir. Güneşin yoğun olduğu saatlerde sahilde kalmaktan kaçının.

        8. SUYA ANİDEN GİRMEYİN

        Güneş altında ısınan vücut ani bir soğukla karşılaştığında damarlar hızla büzülür, bu da ritim bozukluklarına yol açabilir. Suya yavaşça girin ve vücudunuzu alıştırın. Soğuk duşlardan kaçının, ılık su tercih edin.

        9. HAFİF VE SULU YİYECEKLER TÜKETİN

        Sık ama az miktarda yemek yiyin. Zeytinyağlılar, sebzeler, meyveler ve soğuk çorbalar tercih edin. Haşlama, ızgara gibi hafif pişirme yöntemleri sindirimi kolaylaştırır.

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        SICAK HAVALARDA KALP HASTALARI NE YEMELİ?

        - Su oranı yüksek: Salatalık, domates, karpuz, çilek

        - Hafif pişirme yöntemleri: Haşlama, ızgara

        - Yağlı ve ağır yemeklerden uzak durun

        - Kafein ve alkolü sınırlayın

        - Tuz alımını doktor kontrolünde dengeleyin

        SICAK HAVALARDA KALP HASTALARINA NE İYİ GELİR?

        - Serin duşlar (ılık suyla)

        - Klimalı veya gölgeli ortamlar

        - Ayakları yukarıda dinlenme

        - Hafif nefes egzersizleri

        - Karpuz, yoğurt, ayran gibi elektrolit açısından zengin besinler

        ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN DURUMLAR

        - Göğüs ağrısı

        - Nefes darlığı

        - Aşırı halsizlik, bayılma

        - Çarpıntı

        - Bilinç bulanıklığı

        - Aşırı terleme sonrası ciltte kuruluk

        UYARI: Belirtilerden herhangi birini fark ettiğiniz anda en yakın sağlık kuruluşuna başvurun!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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