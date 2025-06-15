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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sıcak hava balonu kaza yaptı! Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Sıcak hava balonu kaza yaptı! Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!

        Aksaray'da sabah saatlerinde iki ayrı sıcak hava balonu kazası yaşandı. İlk olayda sert iniş yapan balonun pilotu, ayakları ipe dolanınca sepetten düştü. Korkunç kazada pilot hayatını kaybederken 19 Endonezyalı turist yaralandı. İkinci olayda da Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Kazada 12 Hindistanlı turist yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiş olup 12 yolcu tedavi altına alınmıştır. Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır." denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:41
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        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
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        Aksaray'da meydana gelen iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

        PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

        Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

        PİLOTUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        İHA'da yer alan habere göre de Aksaray'daki balon kazasında hayatını kaybeden pilotun kimliği belli oldu.

        Ihlara bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonlarından biri saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında kaza yaşandı. Kazada, balonun pilotu Hüseyin Türk (39) hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "15 Haziran 2025 sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalmıştır. Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiş olup 12 yolcu tedavi altına alınmıştır. Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİMB) tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir." denildi.

        BİR KAZA DAHA: 12 KİŞİ YARALANDI

        Öte yandan Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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