Sibil Çetinkaya: Şükrü yurt dışında
Bir süredir Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin Özyıldız'ı sorması üzerine Çetinkaya, "Şükrü çekimleri için yurt dışında" yanıtını verdi
- 1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sibil Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
- 2
Renkli elbisesini şeffaf topuklu ayakkabılarıyla kombinlediği görülen Sibil Çetinkaya'nın, yanında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
- 3
"ŞÜKRÜ YURT DIŞINDA"
Sibil Çetinkaya, basın mensuplarının Şükrü Özyıldız'ı sorması üzerine "Şükrü çekimleri için yurt dışında" yanıtını verdi.
Öte yandan Şükrü Özyıldız, birkaç gündür Fransa'da bulunuyor.
-