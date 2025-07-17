Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ne zaman yayınlanmaya başlayacak, konusu ve oyuncuları belli mi?
Show TV, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın büyük merak uyandıran yeni dizisi Veliaht, izleyiciyi Esenler Otogarı'nın sert, çetin ve bir o kadar da gerçekçi atmosferine davet ediyor. Güç savaşları, aile sırları ve tutkulu bir aşk üçgeni etrafında şekillenen yapım, izleyicilere hem dramatik hem de psikolojik derinliği olan bir hikâye sunmayı vadediyor. Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Veliaht dizisinin dikkat çeken konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi sürpriz isimler yer alıyor? İşte diziyle ilgili öne çıkan tüm ayrıntılar...
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Show TV’nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Veliaht dizisi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Eylül ayında izleyiciyle buluşması beklenen dizi, aile içi hesaplaşmalar, bastırılmış geçmişler, tutkulu aşklar ve sarsıcı ihanetler etrafında şekillenen sürükleyici bir anlatı sunmayı hedefliyor. İşte, Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları...
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VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
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VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
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VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veliaht, Eylül ayında ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak ancak dizinin tam yayın tarihi henüz bilinmiyor.
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VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer
Yapım şirketi: Faro
Yapımcı: Yamaç Okur