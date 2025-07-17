Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ne zaman yayınlanmaya başlayacak, konusu ve oyuncuları belli mi, senarist ve yönetmen kim?

        Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ne zaman yayınlanmaya başlayacak, konusu ve oyuncuları belli mi?

        Show TV, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kanalın büyük merak uyandıran yeni dizisi Veliaht, izleyiciyi Esenler Otogarı'nın sert, çetin ve bir o kadar da gerçekçi atmosferine davet ediyor. Güç savaşları, aile sırları ve tutkulu bir aşk üçgeni etrafında şekillenen yapım, izleyicilere hem dramatik hem de psikolojik derinliği olan bir hikâye sunmayı vadediyor. Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Sinan Öztürk oturuyor. Peki, Veliaht dizisinin dikkat çeken konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi sürpriz isimler yer alıyor? İşte diziyle ilgili öne çıkan tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin yeni sezonda ekrana taşıyacağı Veliaht dizisi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Eylül ayında izleyiciyle buluşması beklenen dizi, aile içi hesaplaşmalar, bastırılmış geçmişler, tutkulu aşklar ve sarsıcı ihanetler etrafında şekillenen sürükleyici bir anlatı sunmayı hedefliyor. İşte, Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.

        • 3

          VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

          Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

        • 4

          VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Veliaht, Eylül ayında ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak ancak dizinin tam yayın tarihi henüz bilinmiyor.

        • 5

          VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU

          Yönetmen: Sinan Öztürk

          Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer

          Yapım şirketi: Faro

          Yapımcı: Yamaç Okur

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kartalkaya davasında ara karar!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Beşiktaş transferden vazgeçti!
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        "Evli bir adamın kankası olamaz"
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        Uzuvlarını kaybedecekti! Doku nakliyle 5 ay sonra ayağa kalktı
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        "Türkiye ateşkeste kilit rol oynadı"
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Habertürk Anasayfa