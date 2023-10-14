11 Ekim'de sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan tercih KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: “SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.