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        Haberler Gündem SGK personel alımı sorgulama: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

        Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tarafından alınacak olan 1392 personel alımı için KPSS 2023/6 tercihleri tamamlandı. Konuyla ilgili merak edilen: "SGK personel alımı sorgulama: KPSS 2023/6 tercih sonuçları: SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 21:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 21:22
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        • 1

          11 Ekim'de sona eren SGK personel alımı tercihlerinin ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan tercih KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: “SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        • 3

          SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat tahminlere göre Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek.

        • 4

          TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALINACAK

          Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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