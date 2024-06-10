SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda birçok şart aranıyor. KPSS puanı da bunlardan biri.

Adayların, ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P994) tarihlerinde yapılmış olan KPSS sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.