Sezen Aksu, yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi. Aksu, YouTube Trendler’de tam 8 şarkısıyla rüzgar estiriyor:

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• 4. Ey Aşk

• 10. Yandı İçim

• 11. Sen Ağla

• 17. Bana Sor

• 18. Şuh Nefes (Ceceli Versiyon)

• 22. Yaygara

• 23. Bahçe

• 24. Doğrucu

Merakla beklenen albüm, 10 ülkede iTunes ve Apple Müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.Türkiye ve Azerbaycan’da saatler içinde zirveye yerleşen albüm, birçok ülkede de yükselişini sürdürüyor.