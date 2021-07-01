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Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hamle: Hazır mısın? - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hamle

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin soru işaretleriyle sonlanan birliktelikleri konuşulmaya devam ediyor. Subaşı'nın ayrılık açıklamasının ardından Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabından sürpriz mesaj paylaşıldı. Alsaloussi'nin, Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünen sosyal medya kullanıcıları, Mısırlı iş insanına yorum yağdırdı

01.07.2021 - 15:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin biten aşkları magazin gündemindeki yerini koruyor. Çiftin 20 gün içerisinde, evlilik, bebek, ayrılık ve dolandırıcılık haberleriyle basına yansımasının ardından Şubaşı'nın dün yaptığı açıklama sosyal medyada çok konuşuldu. Ayrılık sonra Subaşı, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" mesajını paylaştı.

  • 'HAZIR MISIN?'

    Subaşı'nın bu sözlerinden sonra Mohammed Alsaloussi'ye ait olduğu iddia edilen 'themeedo' adlı Instagram hesabından, "Hazır mısın?" mesajı paylaşıldı. Gönderi yaklaşık 500 bin kişi tarafından görüntülendi. Alsaloussi'nin, Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunacağını düşünen takipçileri, Mısırlı iş insanına adeta yorum yağdırdı.

    Şeyma Subaşı, eski sevgilisine 'Meedo' diye hitap ediyordu.

  • Pek çok soru işaretini barındıran ayrılık sonrası magazin gündemini aylardır meşgul eden olaylı aşkta neler yaşandı?

    19 NİSAN: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!

    Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.

  • 3 HAZİRAN: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ

    Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, daha sonra 3 Haziran'da da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.

    "DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM"

    Subaşı, teklif sonrasında, "Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

  • 12 HAZİRAN: MİLYARDER DEĞİL

    12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, haklkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.

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