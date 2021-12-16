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Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıl

Seyitömer Höyüğü'nde 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarıldı

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kurtarma kazısında Erken Tunç Çağı ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimlere ulaşıldı

16.12.2021 - 12:26 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nün altındaki 12 milyon tonluk linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da başlatılan kurtarma kazısı, 3 yıldır Kütahya Müze Müdürlüğü denetiminde sürüyor. AA'nın haberine göre kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan, Türkiye'nin en büyük kurtarma kazısı projeleri arasında yer alan höyükteki çalışmalarda antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 teknik personelin yanı sıra 250 işçinin görev aldığını söyledi.

  • Anadolu arkeolojisi bakımından aydınlatılması gereken önemli noktaları ortaya çıkardıklarını vurgulayan Ünan, "Gerek mimari kalıntıları gerekse küçük buluntularıyla ardından Erken Tunç Çağı 3 ve 2'nci dönemler arasını temsil edilen bir tabakanın kazısını tamamen yaptık. Bu sezon Erken Tunç Çağı 2 tabakasının en üst katmanını tamamen açtık. Bu da bize önemli sonuçlar verdi" dedi.

  • BAZI MEKANLAR YANGINDA ZARAR GÖRMÜŞ

    Nazan Ünan, höyüğün düzlüğünde bulunan Roma Dönemi yerleşmesinin devamını da açığa çıkardıklarını aktardı. Orta Tunç Çağı'na tarihlenen yerleşimin sınırlarını belirlemeye yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Ünan, şöyle konuştu:

  • "Batı Anadolu'da birçok merkezde Erken Tunç Çağı 2 mimarisi ve dönemi temsil ediliyor ancak Kütahya'da tamamının kazısı yapılan başka bir merkez yoktu. Aslında Batı Anadolu'da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Bu açıdan da önemli çünkü höyük tipi kazılarda sadece bir veya iki mekan, bir veya iki buluntu değil tabakanın tamamının kazılmasıyla beraber yerleşim planının açığa çıkarılması, yapı malzemeleri, plan tipleri, yapıların kullanım amaçları gibi buluntularla bağlantılı sonuçların ortaya konulması açısından bu kazı son derece önemli. 

  • Biz bu 3 yıl boyunca 3-4 farklı dönem ve 3 tabakada çalıştık. Bu tabakaların tamamını açığa çıkardık diyebiliriz. Bunlardan birincisi Erken Tunç Çağı 3 dönemine ait hem höyüğün üstünde hem yamaçlarında devam eden büyük bir yerleşimi açığa çıkardık."

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