Seyahatsever Projesi kapsamında GSB yurtları bu sene de yaz dönemi boyunca öğrenciler için açık olacak. 18-30 yaş arası öğrenciler, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki yurtlarda beş gün süreyle ücretsiz bir şekilde konaklayabilecek. Başvurular, "https://seyahatsever.gsb.gov.tr/" adresi üzerinden veya 444 0 472 çağlı telefon numarasından yapılabilecek. Peki, yurtlar nerede yer alıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...