Seyahatsever Projesi 2025 başvuruları başladı! Gezmek isteyen gençlere yaz boyunca KYK yurtları ücretsiz olacak!
2022 yılından beri uygulanan Seyahatsever Projesi için başvurular bu yıl da devam ediyor. Proje sayesinde 18-30 yaş arasındaki tüm gençler önceden rezervasyon yaptırmaları halinde herhangi bir ilin GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. İşte, yaz dönemi boyunca ücretsiz olacak yurtların listesi ve proje hakkında tüm detaylar...
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Seyahatsever Projesi kapsamında GSB yurtları bu sene de yaz dönemi boyunca öğrenciler için açık olacak. 18-30 yaş arası öğrenciler, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki yurtlarda beş gün süreyle ücretsiz bir şekilde konaklayabilecek. Başvurular, "https://seyahatsever.gsb.gov.tr/" adresi üzerinden veya 444 0 472 çağlı telefon numarasından yapılabilecek. Peki, yurtlar nerede yer alıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...
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ÜCRETSİZ KYK YURDU PROJESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Seyahatsever Projesi 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
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KİMLER YAZ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ KYK YURDUNDA KALABİLİR?
Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası tüm gençler için yaz dönemi boyunca bir erkek bir kız yurdu açık tutulacak.
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PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.
SEYAHATSEVER PROJESİ KAPSAMINDA AÇIK OLAN GSB YURTLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.
Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.