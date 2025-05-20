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        Haberler Magazin Şevval Şahin'in tatil pozları - Magazin haberleri

        Şevval Şahin'in tatil pozları

        Şevval Şahin, tatil için Göcek'e gitti. Şahin, teknede geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 23:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:10
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        Tatil pozlarını paylaştı
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        2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, tatile çıktı.

        Şevval Şahin, tatil rotası olarak Göcek’i tercih etti.

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        Tekne tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

        Şevval Şahin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Niteliğin olduğu zamanda bir büyü var; öyle alelacele geçiştirilen değil, gerçekten dolu dolu yaşanan cinsten. İhtiyaç duyduğunu bilmediğin yerlerden içini dolduran türden… Bu anıları, o yumuşak altın ışığı, paylaşılan sessizlikleri, filtresiz sohbetleri ve dolu kalpleri büyük bir minnetle taşıyacağım."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Şevval Şahin

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