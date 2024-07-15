Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu birlikte tatile çıktı
Kız kıza tatile çıkan tescilli güzeller; Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, yazın tadını çıkarmak için teknelerini Bodrum'da Türkbükü'ne demirledi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, Bodrum'un Türkbükü bölgesinde kız kıza keyifli bir tatil yapıyor.
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2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, yazın tadını Türkbükü'nde demirledikleri teknede sürdürüyor.
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24 yaşındaki Şevval Şahin ile 27 yaşındaki Buse İskenderoğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.
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Tescilli güzeller, güneşin tadını çıkardıktan sonra, kendilerini Ege'nin soğuk sularına bıraktı.