TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Eylük 2020'de bir dönem aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.