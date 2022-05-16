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Şevval Şahin: Diksiyon dersi alabilirim - Magazin haberleri

Şevval Şahin: Diksiyon dersi alabilirim

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Türkçesi ve kullandığı İngilizce kelimeler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin, "Konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil ama ileride diksiyon dersi alabilirim" dedi

16.05.2022 - 10:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şevval Şahin, dün akşam arkadaş grubu ile Bebek'teydi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Arkadaşlarımın sergisi var, onları gezip sonrasındaki partiye katılacağım." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK FAZLA PLAN YAPMIYORUM"

    Yaz planlarından bahseden ünlü model, "Yazın genelde çoğu zaman Bodrum'da oluyorum. Birkaç günlüğüne yurt dışına gidebilirim, onun dışında biraz spontaneyim çok fazla plan yapmıyorum. dedi.

  • "KONUŞMA TARZIM BÖYLE, BİLEREK YAPMIYORUM"

    Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen ve takipçilerinin "Türkçe kursuna git." diye tavsiye verdiği Şahin, "Konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil. Diksiyon dersi almadım, ileride alabilirim. Beni beğenen böyle beğeniyor." dedi.

  • 22 yaşındaki model, ayrıca gazetecilerin "Oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Bakalım, olabilir. Kısmet... Valla güzel bir proje olursa neden olmasın." yanıtını verdi.

  • "ŞİMDİKİ MODA YARI TÜRKÇE YARI İNGİLİZCE KONUŞMAK"

    Öte yandan Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda bir kutu ekler pastayı yayınlamıştı. Şahin, gönderisine "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim." ifadelerini not düşmüştü. Şevval Şahin'in Türkçe kurduğu cümlede eklere 'eclair' demesi sosyal medyada gündem olmuştu.

    Bazı takipçileri Şahin'e, "Şimdiki moda da yarı Türkçe yarı İngilizce konuşmak sanırım.", "İngilizcemi övmeye çalışırken ben." ve "Tamam abla en çok Fransız sensin." şeklinde yorum yapmıştı.

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