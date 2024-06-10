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        Haberler Gündem Güncel Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın | Son dakika haberleri

        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın

        Bursa'da kız arkadaşı ile evlenmesine karşı çıktığı için tartıştığı 60 yaşındaki babası Mustafa Demirel'i öldürüp, cesedi bulununca gözyaşı dökerek taziyeleri kabul eden 34 yaşındaki Hakan Demirel için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada savunma yapan Demirel, "Vicdan azabı çekiyorum. Bana kimse cani gözüyle bakmasın" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:35
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          Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in oğlu H.D., 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı.

          Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan polis, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        • 2

          Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi.

        • 3

          ŞÜPHELİ OLARAK OĞLU GÖZALTINA ALINDI

          Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı.

          Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım" dedi.

        • 4

          "HABERİM YOKMUŞ GİBİ CESEDİNİ BULDUM"

          Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.

          Demirel ifadesinde şunları söyledi:

          "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım. İşsizdim. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımdan açılınca ona evlenmek istediğimi söyledim. Babam da küfrettiği kız arkadaşıma hakaretler yağdırıp, 'Ondan sana hayır gelmez. Evlenmeyeceksin' diyerek son sözünü söyledi. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Yan taraftan aldığım babama ait tüfek ile kendisine rastgele ateş ettim. Sonra da kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğim belli olmasın diye olaydan 30-40 dakika sonra cep telefonuna mesaj gönderdim. 3 gün sonra da 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle kaldığı yere gittim. Haberim yokmuş gibi cesedini buldum."

        • 5

          "BABAMI KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ" DİYE SORMUŞ

          Hakan Demirel hakkında 'üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

          Demirel'in babasının cesedini bulduğunu söylediği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'Babamı kim, neden öldürdü?' diye sorup, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiği ortaya çıktı.

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          "BANA KİMSE CANİ GÖZÜYLE BAKMASIN"

          Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmasına devam edildi.

          Duruşmada, savunma yapan Demirel, "Kız arkadaşımı çok seviyordum. Babam, onunla evlenmek istediğimi söyleyince bana ve kız arkadaşıma küfürler yağdırdı. Tartışma kavgaya dönünce, babamın tüfeğini alıp, rastgele ateş açtım. Babamı evlenmeme karşı çıktığı ve kız arkadaşıma küfrettiği için öldürdüm. Daha sonra suçumun ortaya çıkıp, tutuklanacağımı tahmin ettiğim için, babamın kredi kartı ile cezaevinde kullanmak için kendime kıyafet aldım. Babamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Ağabeyim beni aradı, babamı bulamadığını söyledi. Önce kayıp ilanı verdik, sonra eve gittik. Birlikte evin asma katına çıktık. Babam orada yatıyordu. Ağabeyim bana cani gözü ile bakacağı için babamı öldürdüğümü o anda söyleyemedim. Vicdan azabı çekiyorum. Bana kimse cani gözüyle bakmasın" diye konuştu.

        • 7

          KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

          Duruşmada tanık olarak ifade veren, tutuklu sanığın ağabeyi H.D., babasının sinirli ve zor bir insan olduğunu söyleyip, kardeşinden şikayetçi olmadı.

          AVUKATTAN 'HAKSIZ TAHRİK' SAVUNMASI

          Demirel'in avukatı Dilan Firik de "Müvekkilim, olay günü babasına uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı ile evlenmek istediğini söyleyince çıkan tartışma neticesinde maktul öncelikle küfürler ederek, 'O kızla evlenemezsin demiş.' Tartışmanın büyümesi ile müvekkilimi demir çubukla yaralamış ve silahını eline almıştır. Müvekkil, babasından silahı alıp, kendisini öldüreceği düşüncesi ile haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir" dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Demirel'in 'üstsoya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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